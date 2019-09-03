«Оренбург» арендовал сербского защитника Радаковича

Сербский защитник пражской «Спарты» Урош Радакович перешёл в «Оренбург», сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Оренбург» воспользовался возможностью отложенной заявки. Все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна, и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен, и клуб смог дозаявить футболиста.

25-летний Радакович является воспитанником «Црвены Звезды». За «Спарту» выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне серб принял участие в трёх матчах чешского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Сыграл 1 матч за молодёжную сборную Сербии.