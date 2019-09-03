Спортивный директор «Динамо» высмеял новость о срыве трансфера Джано

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук посмеялся над информацией, что бело-голубые могли приобрести полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

«Много чего читал за эти три месяца, что предложил всем нападающим мира перейти в „Динамо“, но они отказались (у каждого цена € 20 млн) и что в Италии неделю сидел, Габбиадини покупал, и что вчера двух нападающих должен был взять. Понимаю, работа такая — чушь писать. Но это за гранью», — написал Орещук на своей странице в «Твиттере», прикрепив скрин новости о сорвавшемся трансфере Джано.

В летнее трансферное окно «Динамо» потратило на усиление состава € 33,7 млн.

«Динамо», набрав девять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.