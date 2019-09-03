«Витесс» Слуцкого арендовал голкипера «Челси»

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Джамала Блэкмена в «Витесс» на правах аренды. Арендное соглашение 25-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2019/20.



Блэкмен является воспитанником академии «Челси». на протяжении последних сезонов голкипер выступал на правах аренды за другие команды. В ноябре 2018 года Блэкмен сломал ногу, из-за чего смог принять участие лишь в двух матчах за «Лидс Юнайтед».



Напомним, пост главного тренера «Витесса» в данный момент занимает российский специалист Леонид Слуцкий.



«Витесс» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В следующем туре подопечные Слуцкого сыграют с эйндховенским ПСВ.

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