В семье Зобнина родилась дочка

Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, сообщила о рождении дочери.

«Дождались. С днём рождения, наша сладкая булочка. 3.09.2019», — написала Рамина в своём «инстаграме».

Роман и Рамина познакомились в Тольятти. В 2016 году у них родился сын Роберт.

25-летний Зобнин является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва. В «Спартак» хавбек перешёл летом 2016 года из «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2024 года.