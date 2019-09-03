В семье Зобнина родилась дочка
Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, сообщила о рождении дочери.
«Дождались. С днём рождения, наша сладкая булочка. 3.09.2019», — написала Рамина в своём «инстаграме».
Роман и Рамина познакомились в Тольятти. В 2016 году у них родился сын Роберт.
25-летний Зобнин является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва. В «Спартак» хавбек перешёл летом 2016 года из «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2024 года.
Зобнин передал свою футболку фанату, который едва не погиб при аварии «Аэробуса»
- 3 сентября 2019
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