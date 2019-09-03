«Зенит» огласил заявку на Лигу чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

В список «А» вошли 23 футболиста.



Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Александр Васютин.



Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.



Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.



Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Малком.

Ещё шесть игроков вошли в список «В»: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет в одной группе с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».