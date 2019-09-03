Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» огласил заявку на Лигу чемпионов

«Зенит» огласил заявку на Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

В список «А» вошли 23 футболиста.

Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Малком.

Ещё шесть игроков вошли в список «В»: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет в одной группе с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».

Нападающая «Севильи»: меня поражает, что в «Зените» нет женской команды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент