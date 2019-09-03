Лапорт так срубил соперника, что сам получил травму. Топ грубых фолов тура в АПЛ
Предлагаем вашему вниманию подборку самых грубых нарушений, произошедших в матчах 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
На 39-й минуте встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:2) полузащитник «канониров» Гранит Джака в собственной штрафной двумя ногами влетел в нападающего «шпор» Сон Хын Мина. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал форвард «шпор» Гарри Кейн.
На 54-й минуте матча «Лестер Сити» — «Борнмут» (3:1) полузащитник хозяев Юри Тилеманс грубо сфолил на игроке гостей. В первом тайме игры «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0) защитник «горожан» Эмерик Лапорт получил неприятную травму после того, как срубил соперника.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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