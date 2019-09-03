Дюков: РФС в курсе ситуации с «Ростовом». Надеемся, лига найдёт решение

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Ростовом», которому могут запретить играть на «Ростов Арене» из-за разногласий с управляющей компанией стадиона — «Спорт-Инжиниринг».
«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдёт решение. Если в ближайшее время ничего не произойдёт, то РФС придётся вмешаться в эту ситуацию», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип.
Ранее сообщалось, что пресс-служба компании «Спорт-Инжиниринг» опровергла информацию о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» с «Ростовом». При этом в «Ростове» сообщили, что сотрудникам клуба запретили доступ на стадион, а место проведения матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» не определено.
- 3 сентября 2019
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