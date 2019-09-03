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Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн

Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн
Футбол / Германия 0

Стали известны детали перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в донецкий «Шахтёр», сообщает Bild.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн. Коноплянка подписал контракт с «Шахтёром», рассчитанный на 3 года.

Ранее была информация об интересе к Коноплянке со стороны «Бешикташа», контактах с «Сампдорией» и «Ромой», но переход так и не состоялся.

Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.

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