Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн
Стали известны детали перехода украинского полузащитника Евгения Коноплянки из «Шальке» в донецкий «Шахтёр», сообщает Bild.
По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн. Коноплянка подписал контракт с «Шахтёром», рассчитанный на 3 года.
Ранее была информация об интересе к Коноплянке со стороны «Бешикташа», контактах с «Сампдорией» и «Ромой», но переход так и не состоялся.
Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.
Коноплянка: «Шахтёр» захотел меня больше, чем остальные клубы
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