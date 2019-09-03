Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Туринский «Ювентус» объявил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.



В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.

Заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20:

вратари Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо

защитники Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал

полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур

нападающие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

В групповом этапе Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет в одной группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».