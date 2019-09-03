«Спорт-Ин»: мы запускаем «Ростов» на стадион за день до матча и в день матча

Руководитель пресс-службы компании «Спорт-Ин», которая занимается управлением стадиона «Ростов-Арена», Александр Богомолов прокомментировал слова PR-директора «Ростова» Дениса Штанько, заявившего, что управляющая компания закрыла сотрудникам ростовского клуба доступ на стадион.

«Крайне странно слышать про блокировку пропусков, потому что клуб, по договору, мы запускаем за день до матча и в день матча. Сейчас перерыв на матчи сборной. А что представители пресс-службы не в курсе долгов и не очень разбираются в деталях наших договорных отношений, в этом ничего удивительного нет, это в принципе не в его компетенции», — приводят слова Богомолова РИА «Новости».

Также руководитель пресс-службы опроверг слова Штанько о том, что «Ростов» на момент получения предложения о расторжении договора аренды клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией, а информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности.

«Прежде чем делать такие широкие заявления, не вредно было бы ознакомиться с содержанием этих очень ответственных документов. Мы, как федеральное государственное предприятие, несём полную ответственность за свои слова и за опубликованную информацию в пресс-релизе», — добавил Богомолов.