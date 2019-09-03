Жером Боатенг обвиняется в избиении матери своих детей
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг обвиняется в причинении телесных повреждений своей бывшей девушке — Шерин Зенлер, сообщает Bavarian Football Works.
По данным источника, расследование инцидента началось ещё осенью 2018 года. В 2019-м мюнхенская прокуратура выдвинула обвинения футболисту. В данный момент суд пока не вынес решения по делу, запросив проведение дополнительного расследования. Представители Боатенга отвергают все обвинения.
Боатенг и Зенлер были помолвлены на протяжении длительного времени. 8 марта 2011 года у них родились девочки-близнецы Солей и Ламия. Спустя какое-то время пара распалась из-за обвинений игрока в неверности, но в ноябре 2013 года Боатенг и Зенлер возобновили отношения.
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- 3 сентября 2019
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