Лукас Сантос: подучу русский и попробую спеть дуэтом с Акинфеевым

Новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал, что он является большим фанатом музыки.
«Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА, о том, что команда ассоциируется с армией. Не сказал бы, что специально хотел надеть именно милитари на подписание контракта. Просто заглянул в свой гардероб и подумал, что эта одежда мне сегодня подойдёт. Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА.
Я очень мотивирован, настроен на серьёзную работу, на конкурентный футбол здесь, в России. Постараюсь проявить все свои самые лучшие качества, чтобы принести максимум пользы армейскому клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков!
Я открыл в себе интерес к музыке в 9 лет. Попробовал играть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет. Может, и в Россию куплю себе гитарку и буду на ней играть у себя дома. Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать спеть дуэтом с Акинфеевым", — приводит слова Сантоса официальный сайт клуба.
- 3 сентября 2019
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