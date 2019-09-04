Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видео: мать Зиеша едет за рулём «Ламборджини»

Видео: мать Зиеша едет за рулём «Ламборджини»
Футбол / Прочие турниры 0

Появилось видео, как мама марокканского полузащитника амстердамского «Аякса» Хакима Зиеша едет за рулём «Ламборджини». Сам футболист в этот момент находился в пассажирском кресле.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

26-летний Зиеш является воспитанником «Херенвена». В «Аякс» он перешёл летом 2016 года из «Твенте». Сумма трансфера составила € 11 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах Лиги чемпионов.

Зиеш родился в Нидерландах и выступал за молодёжную сборную страны. В 2015 году хавбек принял решение выступать за свою историческую родину — Марокко. На данный момент он провёл за марокканцев 24 матча и забил 14 голов.

Зиеш: «Севилья» на одном уровне в «Аяксом», не хочу напрасно покидать Амстердам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент