Видео: мать Зиеша едет за рулём «Ламборджини»

Появилось видео, как мама марокканского полузащитника амстердамского «Аякса» Хакима Зиеша едет за рулём «Ламборджини». Сам футболист в этот момент находился в пассажирском кресле.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
26-летний Зиеш является воспитанником «Херенвена». В «Аякс» он перешёл летом 2016 года из «Твенте». Сумма трансфера составила € 11 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей и отдал 17 результативных передач. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах Лиги чемпионов.
Зиеш родился в Нидерландах и выступал за молодёжную сборную страны. В 2015 году хавбек принял решение выступать за свою историческую родину — Марокко. На данный момент он провёл за марокканцев 24 матча и забил 14 голов.
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