Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере».



Сенегальский футболист получил перелом ребра. Ожидается, что Мбенге не сможет помочь команде на протяжении четырёх недель.



«Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».



За «Ахмат» Мбенг выступает с весны 2015 года. В 2013-2015 годах выступал в чемпионате Габона за клуб «Сапен», а в сезоне-2013/14 стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15 забитыми голами. В мае текущего года Мбенге заключил новый контракт с «Ахматом», рассчитанный на три года.

«Ахмат» набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.