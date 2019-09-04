Жирков: после завершения карьеры организую музей по Второй мировой войне

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, чем он планирует заняться после завершения футбольной карьеры.

«Перед тем, как я не продлил контракт с «Зенитом» были мысли закончить карьеру в родном городе Тамбове или в «Балтике». Поиграть год или полтора и закончить с футболом.

Даже не думал о том, как бы хотел закончить карьеру. Я хотел закончить с футболом ещё пять или шесть лет назад. Жена не даст соврать! Она меня всё время дураком называла. Говорила, что маленькие дети ещё не видели, как ты в футбол играешь.

После завершения карьеры первым делом всё-таки организую музей по Второй мировой войне", — сказал Жирков в программе «Футбол России».

В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провёл восемь матчей в РПЛ (три — в основном составе), забил один гол и отдал одну результативную передачу.