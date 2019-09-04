Оуэн: до сих пор обидно, что Бэкхем подвёл Англию в матче с Аргентиной на ЧМ-98

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн написал автобиографическую книге «Reboot. My Life. My Time», которая поступит в продажу сегодня, 4 сентября. В ней знаменитый нападающий написал, в частности о красной карточке, полученной его партнером по команде Дэвидом Бекхэмом за отмашку в сторону Диего Симеоне в матче с Аргентиной 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, где англичане сыграли 2:2 в основное время и уступили 3:4 в серии послематчевых пенальти.



«Последствия печально известной красной карточки Дэвида Бекхэма в матче против Аргентины всё еще ощущались и несколько лет спустя. Начну с того, что я и Дэвид всегда хорошо ладили на личном уровне. Очевидно, что он был очень талантливым игроком. Я всегда восхищался им, потому что всегда чувствовал, что никто, повторяю, никто, не работал усерднее, чем Дэвид, чтобы максимизировать свой талант. Но мало кто будет спорить, что после чемпионата мира 1998 года его и мой пути были разными. Я стал любимчиком английского футбола на некоторое время, в то время как он стал злодеем.



Общее ощущение в раздевалке сразу после того матча было таким, что игрокам нечего было сказать Дэвиду по поводу его удаления. Что это могло бы изменить? Ущерб уже был нанесен. Однако некоторое время спустя я узнал, что Виктория Бэкхэм, супруга Дэвида, разочаровалась во мне. Она считала, как мне говорили, что, будучи в центре внимания после чемпионата мира, я должен был публично и добровольно поддержать Дэвида. Я же не считал себя достаточно взрослым, чтобы похлопать Дэвида Бекхэма — который был в двадцать раз известнее меня в то время — по спине и сказать: «Не вешай нос, приятель».



Думал ли я, что его действия стоили нам победы в той игре или нет, это не имело никакого значения. Для меня тогда речь шла об иерархии и положении в команде. Я был самым младшим членом той команды. На самом деле, я был просто ребёнком. Здесь и сейчас, оценив все с позиции ретроспективы, я считаю, что то, что сделал Дэвид, вероятно, не заслуживало красной карточки. И хотя его поступок определенно был осознанным, в нём было больше незрелости и раздражительности, чем жестокости. Но для меня это даже ухудшает ситуацию.



Всё, что я могу сказать, так это то, что я бы соврал, если бы сказал, что поступок Дэвида в тот день не подвел каждого из той сборной Англии. Заслуживал ли он тех оскорблений, которые были адресованы ему впоследствии? Конечно, нет. Кому нужно видеть, как твой портрет сжигают? Но Дэвид подвёл нас, и я все еще негодую по этому поводу», — приводит отрывок из автобиографии Оуэна Mirror.