«Тоттенхэм» и «Барселона» презентовали третий комплект формы на сезон-2019/20

«Тоттенхэм» и «Барселона» представили третий комплект формы на сезон-2019/20. Экипировка обоих клубов выполнена в лазурном цвете с тёмно-синими вставками.



Дизайн формы «Тоттенхэм» вдохновлен 90-ми годами прошлого века, сообщает в своём «твиттере» B/R Football со ссылкой на пресс-службу «шпор».

Посмотреть фото можно в «твиттере» B/R Football.

Форма «Барселоны», помимо лазурного цвета, украшена геометрическим орнаментом, сообщается в «инстаграмме» компании Footy Headlines, специализирующейся на игровой форме.

Посмотреть фото можно в «инстаграмме» Footy Headlines.

Технический спонсор «Барселоны» и «Тоттенхэма» – Nike.