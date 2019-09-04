«Тоттенхэм» и «Барселона» презентовали третий комплект формы на сезон-2019/20
«Тоттенхэм» и «Барселона» представили третий комплект формы на сезон-2019/20. Экипировка обоих клубов выполнена в лазурном цвете с тёмно-синими вставками.
Дизайн формы «Тоттенхэм» вдохновлен 90-ми годами прошлого века, сообщает в своём «твиттере» B/R Football со ссылкой на пресс-службу «шпор».
Посмотреть фото можно в «твиттере» B/R Football.
Форма «Барселоны», помимо лазурного цвета, украшена геометрическим орнаментом, сообщается в «инстаграмме» компании Footy Headlines, специализирующейся на игровой форме.
Посмотреть фото можно в «инстаграмме» Footy Headlines.
Технический спонсор «Барселоны» и «Тоттенхэма» – Nike.
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