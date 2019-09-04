Вавринка: Медведев может выиграть US Open, но не сделает это, он устал

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале US Open, прокомментировал вероятность победы россиянина на турнире.



«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это.

Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придется с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки Le Matin.

Напомним, по итогам US Open Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP. Кроме того, победа над Вавринкой позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 11 по 17 ноября.