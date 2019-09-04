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Вавринка: Медведев может выиграть US Open, но не сделает это, он устал

Вавринка: Медведев может выиграть US Open, но не сделает это, он устал
Футбол 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале US Open, прокомментировал вероятность победы россиянина на турнире.

«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это.
Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придется с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки Le Matin.

Напомним, по итогам US Open Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP. Кроме того, победа над Вавринкой позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 11 по 17 ноября.

Вавринка: Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу
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