Вавринка: Медведев может выиграть US Open, но не сделает это, он устал
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале US Open, прокомментировал вероятность победы россиянина на турнире.
«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это.
Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придется с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки Le Matin.
Напомним, по итогам US Open Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP. Кроме того, победа над Вавринкой позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 11 по 17 ноября.
Вавринка: Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу
- 4 сентября 2019
-
07:13
-
06:26
-
06:06
-
05:52
-
05:37
-
04:37
-
04:20
-
04:15
-
03:57
-
02:48
-
02:39
-
02:08
-
01:49
-
01:23
-
00:58
-
00:49
-
00:12
-
00:11
- 3 сентября 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
22:57
-
22:49
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:09
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:57
-
21:40
-
21:37
-
21:19
Партнерский контент