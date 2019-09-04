«Спартак» сыграет с лучшими детскими командами Европы на турнире в Болгарии

В Болгарии состоялось открытие традиционного турнира Lukoil Cup. Матчи турнира пройдут 4-8 сентября в Пловдиве, названном Еврокомиссией культурной столицей Европы в 2019 году. Торжественная церемония открытия прошла 3 сентября. Она состоялась в римском Амфитеатре, занесенном в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Lukoil Cup.
В Lukoil Cup принимают участие детские команды до 11 лет. В турнире сыграют команды академий «Андерлехта», «Стяуа», «Црвены Звезды», «Интера», «Ботева», московского «Спартака» и «Интера». В первом туре «Спартак» сыграет с «Црвеной Звездой».
Lukoil Cup проводится уже не первый год, и его главная цель — подарить детям возможность стать звёздами мирового футбола. Финал предыдущего турнира также прошёл в Болгарии.
Право представлять Россию в этом году в Пловдиве юные спартаковцы завоевали в середине августа. По результатам Всероссийского отборочного этапа, в котором приняли участие команды из 16 академий со всей страны, «Спартак» занял первое место, не проиграв ни одной игры.
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