Кьеллини опубликовал фото после операции
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини опубликовал фотографию после операции по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, которую он перенёс накануне.
«День 1. До конца», — написал Кьеллини.
Фото доступно на странице Кьеллини в «Инстаграме».
Операция прошла в австрийской клинике в присутствии главы медицинского штаба «Ювентуса». Ожидаемое время восстановления 35-летнего игрока составляет около шести месяцев.
Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 7 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.
Кьеллини перенёс операцию на колене и выбыл из строя на 6 месяцев
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