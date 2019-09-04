Кьеллини опубликовал фото после операции

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини опубликовал фотографию после операции по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, которую он перенёс накануне.

«День 1. До конца», — написал Кьеллини.

Фото доступно на странице Кьеллини в «Инстаграме».

Операция прошла в австрийской клинике в присутствии главы медицинского штаба «Ювентуса». Ожидаемое время восстановления 35-летнего игрока составляет около шести месяцев.



Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 7 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.