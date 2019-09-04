Сегодня, 4 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России, по итогам которой определись пары, которые поведут борьбу за выход в следующую стадию турнира.

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)

«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

«Шинник» (Ярославль) — «Сочи»

«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»

«Томь» (Томск) — «Тамбов»

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва)

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)

«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)

«Чертаново» – «Оренбург»

«Мордовия» (Саранск) – «Ростов»

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)

«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)

«Химки» – «Рубин» (Казань)

Стадия 1/16 финала Кубка России запланирована на 25-26 сентября. Точные дата и время начала матчей будут объявлены позднее.