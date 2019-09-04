Сегодня, 4 сентября, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России, по итогам которой определись пары, которые поведут борьбу за выход в следующую стадию турнира.
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи»
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»
«Томь» (Томск) — «Тамбов»
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва)
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
«Чертаново» – «Оренбург»
«Мордовия» (Саранск) – «Ростов»
«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
«Химки» – «Рубин» (Казань)
Стадия 1/16 финала Кубка России запланирована на 25-26 сентября. Точные дата и время начала матчей будут объявлены позднее.
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