«Челси» представил третий комплект формы
«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.
«Вдохновлённая 90-ми годами, футболка украшена цветами незабываемых полос и логотипом Nike Futura, который отражает культовые комплекты форм прошлого», — говорится в официальном «твиттере» лондонского клуба.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Челси».
Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии синие заняли третье место в АПЛ. В нынешнем сезоне команда Фрэнка Лэмпарда после четырёх туров занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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