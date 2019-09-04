Сорокин объяснил, почему решил перейти в «Краснодар»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, по какой причине он согласился на переход в «Краснодар».



«Краснодар» давно проявил интерес: Владимир Леонидович Хашиг позвонил, объяснил, почему меня хотят видеть в команде. Сказал, что мне надо расти, и в перспективах развития наши взгляды совпали. С Мурадом Мусаевым и Сергеем Галицким я пока не общался. «Краснодар» быстро нашёл общий язык с «Рубином» и трансфер состоялся. «Краснодар» — топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры. Буду рад присоединиться к команде в конце сезона.



В чём отличие предложения «Краснодара» от тех, что поступали в прошлом году? От «Краснодара» я увидел намного большую заинтересованность — это сыграло свою роль. Думаю, всё сделал правильно. В «Рубине» я остаюсь в аренде до конца сезона. Этот клуб вложил в меня многое, воспитал. Здесь я вышел на новый уровень, был впервые вызван в сборную. Казань уже стала для меня родной. Сейчас здесь строится новая команда, и я хочу ей помочь. Буду стараться и выкладываться по максимуму, чтобы приносить пользу. У «Краснодара» есть опция вернуть меня из аренды уже зимой, но сейчас все мои мысли только с «Рубином», — цитирует Сорокина Sport24.

«Краснодар» приобрёл Сорокина и оставил его в аренде в «Рубине»