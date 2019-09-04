Футболисты сборной России поздравили Зобнина с рождением дочери

Сборная России сегодня, 4 сентября, проводит очередную тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).



Футболисты сборной России начали занятие с поздравлений полузащитника Романа Зобнина, у которого накануне родилась дочь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.



Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».