Футболисты сборной России поздравили Зобнина с рождением дочери
Сборная России сегодня, 4 сентября, проводит очередную тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
Футболисты сборной России начали занятие с поздравлений полузащитника Романа Зобнина, у которого накануне родилась дочь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».
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