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Полиция расследует мошенничество после гибели старейшего английского клуба

Полиция расследует мошенничество после гибели старейшего английского клуба
Футбол / Англия 0

Исключённый из Английской футбольной лиги «Бери» может вернуться в игру в следующем сезоне. Полиция в настоящее время проводит расследование обстоятельств гибели клуба, сообщает The Telegraph.

В полиции считают, что президент клуба Стив Дейл в начале года присвоил более € 126 тыс. со счетов клуба. Напомним, что Дейл приобрёл «Бери» зимой 2018 года за символический 1 фунт, но потом не справился с убытками.

Клуб из пригорода Манчестера, который испытывал большие финансовые проблемы, не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока. Клуб, который был основан в 1885 году, в нынешнем сезоне так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не принял участия в первом раунде Кубка лиги.

«Бери» исключен из английской футбольной лиги, где играл 125 лет подряд

Источник: The Telegraph

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