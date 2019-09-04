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«Ювентус» попытается провести трансфер Ракитича из «Барселоны» зимой

«Ювентус» попытается провести трансфер Ракитича из «Барселоны» зимой
Футбол / Испания 0

Итальянский «Ювентус» в прошедшее трансферное окно не смог договориться с «Барселоной» о трансфере полузащитника Ивана Ракитича и попытается совершить сделку зимой, сообщает издание TuttoSport.

Отмечается, что 31-летний игрок выражал желание перебраться в Италию. «Ювентус» даже уже согласовал с Ракитичем условия личного контракта. Клубы вели длительные переговоры, но не смогли в итоге договориться. «Барселона» не захотела обменивать Ракитича на Эмре Джана, а «старая синьора» была не готова предложить Федерико Бернардески.

Иван Ракитич в нынешнем сезоне провёл за «Барселону» всего один матч. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ракитич, Жан-Клер Тодибо и Усман Дембеле отклонили предложение «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» рассчитывала включить игроков в сделку по форварду Неймару.

Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
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