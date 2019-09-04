«Ювентус» попытается провести трансфер Ракитича из «Барселоны» зимой

Итальянский «Ювентус» в прошедшее трансферное окно не смог договориться с «Барселоной» о трансфере полузащитника Ивана Ракитича и попытается совершить сделку зимой, сообщает издание TuttoSport.
Отмечается, что 31-летний игрок выражал желание перебраться в Италию. «Ювентус» даже уже согласовал с Ракитичем условия личного контракта. Клубы вели длительные переговоры, но не смогли в итоге договориться. «Барселона» не захотела обменивать Ракитича на Эмре Джана, а «старая синьора» была не готова предложить Федерико Бернардески.
Иван Ракитич в нынешнем сезоне провёл за «Барселону» всего один матч. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что Ракитич, Жан-Клер Тодибо и Усман Дембеле отклонили предложение «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» рассчитывала включить игроков в сделку по форварду Неймару.
- 4 сентября 2019
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
12:53
-
12:53
-
12:46
-
12:30
-
12:28
-
12:06
-
11:52
-
11:44
-
11:39
-
11:22
-
11:10
-
11:08
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
07:13
-
06:26
-
06:06
-
05:52
-
05:37