Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар недоволен тем, что не перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport.es, бразильский футболист крайне разочарован решением руководства клуба не отпускать его в каталонскую команду. Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его.
Ранее он выразил желание покинуть французский клуб. Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
- 4 сентября 2019
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