Защитник «МЮ» Ван-Биссака травмировался на тренировке сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака получил травму спины на тренировке сборной Англии и вернулся в расположение клуба, сообщает The Telegraph.
Ван-Биссака был впервые вызван в национальную команду после впечатляющего начала сезона в АПЛ. Он должен был сыграть в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Болгарией и Ковово.
Наставник англичан Гарет Саутгейт отметил, что не будет проводить экстренную замену и в срочном порядке вызывать в сборную Кайла Уолкера («Манчестер Сити»). По его словам, позицию правого защитника могут закрыть Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Киран Триппьер («Атлетико Мадрид»).
Англия сыграет два домашних матча в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020: с Болгарией – 7 сентября и с Косово – 10-го.
- 4 сентября 2019
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
12:53
-
12:53
-
12:46
-
12:30
-
12:28
-
12:06
-
11:52
-
11:44
-
11:39
-
11:22
-
11:10
-
11:08
-
10:52
-
10:42
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
07:13
-
06:26
-
06:06
-
05:52
-
05:37