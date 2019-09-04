Защитник «МЮ» Ван-Биссака травмировался на тренировке сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака получил травму спины на тренировке сборной Англии и вернулся в расположение клуба, сообщает The Telegraph.



Ван-Биссака был впервые вызван в национальную команду после впечатляющего начала сезона в АПЛ. Он должен был сыграть в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Болгарией и Ковово.

Наставник англичан Гарет Саутгейт отметил, что не будет проводить экстренную замену и в срочном порядке вызывать в сборную Кайла Уолкера («Манчестер Сити»). По его словам, позицию правого защитника могут закрыть Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Киран Триппьер («Атлетико Мадрид»).

Англия сыграет два домашних матча в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020: с Болгарией – 7 сентября и с Косово – 10-го.