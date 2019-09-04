Тюрам — о расизме: много разговоров и никаких действий

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Болельщики не будут учиться, потому что сейчас много разговоров и никаких действий. Если ничего не будет делаться, то вы даёте им право продолжать вести себя определённым образом. Очевидно, что ответственные лица сейчас не считают расизм столь серьёзным вопросом. Есть много людей, которые подчёркивают необходимость изменить ситуацию, но при этом ничего не делают. На мой взгляд, те, кто ничего не делает, находятся на одном уровне с теми, кто проявляет расизм. Некоторые могут рассердиться на мои слова, но я так вижу. Все говорят: „Мы должны что-то сделать“ — но ничего не делают. Таким образом, расисты думают, что они правы», — цитирует Тюрама Corriere dello Sport.