На матч второй Бундеслиги два фаната пришли с неонацистскими знаками
На матче дрезденского «Динамо» и «Санкт-Паули» на трибунах были замечены два болельщика с неонацистскими знаками. На их футболках был нарисован череп, под которым расположилась надпись «Отдел по безопасности немецкого народа».
Видео доступно в «Твиттере».
«После игры мы связались с ответственным лицом нашей службы безопасности и попросили высказать мнение по этому поводу. Он нам гарантировал, что инцидент будет безоговорочно и полностью решён.
Мы ошеломлены, потому что эти два человека сильно навредили нашему клубу. Они никогда не будут посещать матчи «Динамо» Дрезден. Мы также рассматриваем дальнейшие юридические шаги по этому вопросу", — цитирует генерального директора «Динамо» Майкла Борна Bild.
- 4 сентября 2019
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