На матч второй Бундеслиги два фаната пришли с неонацистскими знаками

На матче дрезденского «Динамо» и «Санкт-Паули» на трибунах были замечены два болельщика с неонацистскими знаками. На их футболках был нарисован череп, под которым расположилась надпись «Отдел по безопасности немецкого народа».

Видео доступно в «Твиттере».

«После игры мы связались с ответственным лицом нашей службы безопасности и попросили высказать мнение по этому поводу. Он нам гарантировал, что инцидент будет безоговорочно и полностью решён.

Мы ошеломлены, потому что эти два человека сильно навредили нашему клубу. Они никогда не будут посещать матчи «Динамо» Дрезден. Мы также рассматриваем дальнейшие юридические шаги по этому вопросу", — цитирует генерального директора «Динамо» Майкла Борна Bild.