Джикия: шотландские фанаты не верят в свою сборную? Пусть болеют за нас

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своих ожиданиях от матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии.

«Понятно, что мы анализировали соперника. Вчера была небольшая теория. Что касается таблицы, то ни для кого не секрет, что это один из наших конкурентов за выход из группы. Спокойно готовимся к игре, знаем, что делать.

Мы знаем, как играет соперник, но в любом случае будем отталкиваться от своей игры, и не думаю, что будем играть вторым номером.

Шотландские фанаты не верят в свою сборную? Пусть тогда шотландцы болеют за нас, если не верят в свою сборную. Мы играем на выезде и прекрасно понимаем, что это серьёзная команда, мы понимаем, какой стиль игры нас ждёт, и никакой недооценки быть не может.

Я хорошо себя чувствую, никаких проблем и травм нет. Готов на все сто процентов помогать сборной, я здесь для этого. Мы едем в Глазго только за победой. Нет задач отстоять и ехать туда за ничьей. Мы едем, чётко зная свои возможности и зная, что делать. Никакой ничьей в голове нет.

Я себя прекрасно чувствую со всеми партнёрами, со всеми профессиональные, хорошие отношения. Я чувствую себя игроком сборной, но кто именно будет играть — решает тренерский штаб. Говорить сегодня, что я точно буду играть — это будет неправильно.

Зобнина поздравили, это огромное событие и для него, и для нас. Нам стало очень приятно, что у Ромы пополнение в семье. Пожелали здоровья ребёнку, а скоро уже можно и ещё, почему бы и нет?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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