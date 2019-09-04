«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/2019 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель. Как сообщает Bild, таких результатов «Бавария» смогла достичь благодаря большим отчислениям от спонсоров, продаже прав на телетрансляции, а также от доходов на домашней арене.
Отмечается, что чистая прибыль «Баварии» составила € 52,5 млн. По сравнению с сезоном ранее рост чистой прибыли мюнхенской команды составил 78 процентов.
В прошлом сезоне «Бавария» заняла первое место по итогам сезона в Бундеслиге, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка. В нынешнем сезоне мюнхенцы после трёх туров располагаются на третьей позиции.
- 4 сентября 2019
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