«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона

«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/2019 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель. Как сообщает Bild, таких результатов «Бавария» смогла достичь благодаря большим отчислениям от спонсоров, продаже прав на телетрансляции, а также от доходов на домашней арене.



Отмечается, что чистая прибыль «Баварии» составила € 52,5 млн. По сравнению с сезоном ранее рост чистой прибыли мюнхенской команды составил 78 процентов.

В прошлом сезоне «Бавария» заняла первое место по итогам сезона в Бундеслиге, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка. В нынешнем сезоне мюнхенцы после трёх туров располагаются на третьей позиции.