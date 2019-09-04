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КДК оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, «Зенит» — на 110 тыс.

КДК оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей, «Зенит» — на 110 тыс.
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура РПЛ c «Зенитом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«За использование и бросание пиротехнических изделий „Спартак“ оштрафован на 190 тыс. рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф — 100 тыс. рублей.

За скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники — на 90 тыс.", — цитирует ТАСС Григорьянца.

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