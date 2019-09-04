Слуцкий — о фото Головина с Дзюбой: игрок и игрочишка

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал фотографию нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который сделал совместное фото с полузащитником «Монако» и национальной команды Александром Головиным.
«Игрок и игрочишка. Справа налево, конечно», — написал Слуцкий в комментариях, добавив к своему сообщению весёлый смайл.
«Витесс» под руководством Слуцкого, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.
Сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск). После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
- 4 сентября 2019
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