Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт испанского клуба.
В настоящий момент Черышев находится в расположении сборной России, которой предстоит провести матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2018/19 россиянин провёл за «летучих мышей» три матча.
На групповом этапе ЛЧ сезона--2019/20 «Валенсия» сыграет с английским «Челси», голландским «Аяксом» и французским «Лиллем». Испанский клуб завоевал путёвку в главный клубный европейский турнир по итогам прошлого сезона чемпионата Испании, заняв четвёртое место. Первый матч «Валенсия» проведёт 17 сентября в Лондоне.
- 4 сентября 2019
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