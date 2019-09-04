Зинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду. Как сообщает Calciomercato, украинский футболист мог перейти в «Ювентус». Отмечается, что туриский клуб предпринимал попытки усилить левый фланг обороны, но переговоры с «горожанами» ни к чему не привели. Кроме того, сам 22-летний футболист доволен своим положением в «Манчестер Сити».
В прошедшем сезоне Зинченко провёл 29 матчей за «Манчестер Сити», забив один мяч и отдав пять голевых передач.
За годы карьеры Александр выступал за «Уфу», «Манчестер Сити», ПСВ. Александр — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.
Зинченко прервал рекордную серию в АПЛ
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