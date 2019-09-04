Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком августа
Болельщики «Зенита» в ходе голосования в социальной сети «ВКонтакте» выбрали лучшего футболиста команды по итогам августа. Лучшим игроком заключительного месяца лета признан нападающий Артём Дзюба, который набрал 34,58% голосов респондентов.
Второе место занял Вильмар Барриос (21,58%), третье — Ярослав Ракицкий (15,09%), сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
В августе Дзюба провёл четыре матча в составе «Зенита», в которых забил два мяча — «Краснодару» и «Динамо», а также отдал одну результативную передачу. Ранее Дзюба получал награду по итогам августа-2018, августа-2019 и сезона-2018/19.
После восьми туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место, набрав 17 очков.
- 4 сентября 2019
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