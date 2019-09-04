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Василий Кикнадзе побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Василий Кикнадзе побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
Футбол / РПЛ 0

4 сентября в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

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