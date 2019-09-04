«Перерыв в чемпионате — время перемен». Погребняк перекрасился в блондина

Нападающий «Урала» Павел Погребняк во время паузы в чемпионате России сменил имидж, решив покрасить волосы в белый цвет.

«Перерыв в чемпионате — время перемен! 100% к лучшему», — отреагировала на этот поступок форварда пресс-служба екатеринбургского клуба.

Фото доступно на странице «Урала» в «Твиттере».

«Психанули. Вы узнаете моего мужа? Ему идёт или нет?» — написала супруга футболиста Мария Погребняк.

Фото доступно на странице Марии Погребняк в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги 35-летний Погребняк принял участие в трёх играх за «Урал». Он провёл на поле 47 минут и не отметился результативными действиями. Екатеринбургский клуб после 8 туров чемпионата России набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.