«Перерыв в чемпионате — время перемен». Погребняк перекрасился в блондина
Нападающий «Урала» Павел Погребняк во время паузы в чемпионате России сменил имидж, решив покрасить волосы в белый цвет.
«Перерыв в чемпионате — время перемен! 100% к лучшему», — отреагировала на этот поступок форварда пресс-служба екатеринбургского клуба.
Фото доступно на странице «Урала» в «Твиттере».
«Психанули. Вы узнаете моего мужа? Ему идёт или нет?» — написала супруга футболиста Мария Погребняк.
Фото доступно на странице Марии Погребняк в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Премьер-Лиги 35-летний Погребняк принял участие в трёх играх за «Урал». Он провёл на поле 47 минут и не отметился результативными действиями. Екатеринбургский клуб после 8 туров чемпионата России набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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