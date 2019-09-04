Ташаев: в «Спартаке» было мало игрового времени, поэтому не смог проявить себя

Полузащитник Александр Ташаев прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды.
«Настроение хорошее, ребята хорошо приняли в команде. Много кого знал, в принципе, поэтому всё замечательно.
Переговоры недолго шли, решение принялось буквально там час-полтора, потому что всё быстро было. Подписал контракт и на утро сразу вылетел в Казань. Я благодарен руководству, тренеру за это приглашение. Надеюсь оправдать ожидания тренерского штаба, руководства, болельщиков.
Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В «Спартаке» у меня его было очень мало, и поэтому не удалось проявить себя по максимуму. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится исправить это. Да, атмосфера очень дружелюбная. Действительно, прошло мало времени, я первую тренировку только потренировался.
Но перед тем, как перейти, я звонил Жене Маркову, он сказал мне самые лучшие слова, пожелания. О том, что здесь атмосфера, коллектив и тренерский штаб — всё очень хорошо. Поэтому даже не думай, приезжай", — сказал Ташаев в интервью YouTube-каналу «Рубина».
- 4 сентября 2019
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