Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Встреча Путина и Инфантино состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.



Путин и Инфантино общались без переводчика на немецком языке во время прогулки по набережной Дальневосточного федерального университета.



«Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу», — приводит слова Путина «Р-Спорт».

Напомним, в мае 2019 года Путин наградил Инфантино орденом Дружбы. В июне текущего года швейцарец был переизбран на пост президента ФИФА. Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.