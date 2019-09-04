Медведев: у «Зенита» набирается очень много соперников

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о соперниках сине-бело-голубых в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Ростов» неожиданно для многих оказался на вершине таблицы. Работа Валерия Карпина видна. «Краснодар», несмотря на вылет из Лиги чемпионов, тоже хорош. У них молодые ребята претендуют на многое. Не стал бы «Спартак» сбрасывать со счёта. ЦСКА тоже хорош, хоть и строится. «Локомотив» никуда не делся. Набирается очень много соперников", — приводит слова Медведева Радио «Зенит».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В активе сине-бело-голубых 17 очков. «Краснодару», который лидирует в чемпионате, подопечные Сергея Семака уступают лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.