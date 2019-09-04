Житель Екатеринбурга продаёт футболки игроков, чтобы оплатить лечение матери

Житель Екатеринбурга Павел Пивоваров продаёт футболки игроков, чтобы оплатить лечение онкобольной матери, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, мать Пивоварова уже на протяжении нескольких лет борется с раком лёгких. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья продала квартиру и влезла в долги, которые на данный момент равны 500 тыс. рублей.

Также Пивоваров распродаёт коллекцию футболок с автографами игроков, общей стоимостью в 200 тыс. рублей. Самым дорогим экземпляром в коллекции екатеринбуржца является форма голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслера, стоимость которое равна 50 тыс. рублей. На лечение матери Пивоварова в онкологическом госпитале необходимо более 2 млн рублей.