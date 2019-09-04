Житель Екатеринбурга продаёт футболки игроков, чтобы оплатить лечение матери
Житель Екатеринбурга Павел Пивоваров продаёт футболки игроков, чтобы оплатить лечение онкобольной матери, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, мать Пивоварова уже на протяжении нескольких лет борется с раком лёгких. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья продала квартиру и влезла в долги, которые на данный момент равны 500 тыс. рублей.
Также Пивоваров распродаёт коллекцию футболок с автографами игроков, общей стоимостью в 200 тыс. рублей. Самым дорогим экземпляром в коллекции екатеринбуржца является форма голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслера, стоимость которое равна 50 тыс. рублей. На лечение матери Пивоварова в онкологическом госпитале необходимо более 2 млн рублей.
- 4 сентября 2019
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