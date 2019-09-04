Летом ЦСКА пытался подписать форварда «Барселоны»
В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытки подписать форварда «Барселоны» Карлеса Переса Сайоля. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, на 21-летнего форварда было много претендентов. Заинтересованность в подписании футболиста проявляли «Алавес», «Хетафе», «Эйбар», «Леганес», «АЗ Алкмар», «Герта», «Порту» и непосредственно «армейский» клуб. ЦСКА предлагал игроку выгодное в финансовом плане соглашение, однако тот его отклонил.
В текущем сезоне Перес принял участие во всех трёх матчах «Барселоны». На его счету один забитый мяч. Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года. У «Барсы» есть право в одностороннем порядке продлить соглашение с игроком ещё на два года.
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