Санчо — о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что был бы не против перехода в клуб английской Премьер-лиги и испанской Примеры.
«Не могу заглядывать в будущее, но я был бы не против вернуться в английскую Премьер-лигу. Я бы не стал исключать и вариант с переходом в испанскую Примеру, но сейчас ничего нельзя сказать.
В Германии давлении средств массовой информации менее ощутимо. Думаю, это действительно позволяет мне оставаться сосредоточенным на футболе», — приводит слова Санчо Sport Bild.
Джейдон перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки.
Санчо установил новый рекорд Бундеслиги
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