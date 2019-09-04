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Санчо — о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против

Санчо — о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что был бы не против перехода в клуб английской Премьер-лиги и испанской Примеры.

«Не могу заглядывать в будущее, но я был бы не против вернуться в английскую Премьер-лигу. Я бы не стал исключать и вариант с переходом в испанскую Примеру, но сейчас ничего нельзя сказать.

В Германии давлении средств массовой информации менее ощутимо. Думаю, это действительно позволяет мне оставаться сосредоточенным на футболе», — приводит слова Санчо Sport Bild.

Джейдон перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки.

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