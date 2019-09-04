Источник: Неймар расплакался, узнав, что «ПСЖ» отказался продавать его «Барсе»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар остался разочарован несостоявшимся переходом в «Барселону».
Как сообщает в своём «твиттере» El Chiringuito, в субботу утром, 31 августа, представители каталонского клуба связались с 27-летним нападающим парижан по телефону и сообщили, что чемпион Франции отклонил последнее предложение сине-гранатовых. Футболист был расстроен полученными новостями и расплакался прямо во время разговора.
Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Претендентами на бразильца считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.
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