Источник: Неймар расплакался, узнав, что «ПСЖ» отказался продавать его «Барсе»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар остался разочарован несостоявшимся переходом в «Барселону».

Как сообщает в своём «твиттере» El Chiringuito, в субботу утром, 31 августа, представители каталонского клуба связались с 27-летним нападающим парижан по телефону и сообщили, что чемпион Франции отклонил последнее предложение сине-гранатовых. Футболист был расстроен полученными новостями и расплакался прямо во время разговора.

Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Претендентами на бразильца считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».



В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.

