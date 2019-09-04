Джан выразил преданность «Ювентусу», несмотря на непопадание в заявку на ЛЧ
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан выразил свою преданность туринскому клубу.
Ранее стали известно, что «Ювентус» решил не включать Джана в состав команды на матчи Лиги чемпионов. Немецкий игрок был раздосадован этой новостью и выразил своё возмущение.
«Я всегда буду благодарен „Ювентусу“ за поддержку, особенно в те моменты, когда я был травмирован. Я чувствую себя частью этого клуба. Из уважения к „Ювентусу“ и моим товарищам по команде, чей успех всегда был для меня в приоритете, я больше ничего не буду комментировать и продолжу бороться на поле», — написал Джан на странице в «Твиттере».
Летом «Ювентус» хотел обменять Джана в «Барселону» на полузащитника Ивана Ракитича, но испанскую сторону не устроили условия сделки.
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
- 4 сентября 2019
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:54
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
16:53
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:05
-
16:05
-
15:38
-
15:31
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:39
-
14:39
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:41
-
13:19
-
13:19
Партнерский контент