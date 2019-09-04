Джан выразил преданность «Ювентусу», несмотря на непопадание в заявку на ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан выразил свою преданность туринскому клубу.



Ранее стали известно, что «Ювентус» решил не включать Джана в состав команды на матчи Лиги чемпионов. Немецкий игрок был раздосадован этой новостью и выразил своё возмущение.



«Я всегда буду благодарен „Ювентусу“ за поддержку, особенно в те моменты, когда я был травмирован. Я чувствую себя частью этого клуба. Из уважения к „Ювентусу“ и моим товарищам по команде, чей успех всегда был для меня в приоритете, я больше ничего не буду комментировать и продолжу бороться на поле», — написал Джан на странице в «Твиттере».



Летом «Ювентус» хотел обменять Джана в «Барселону» на полузащитника Ивана Ракитича, но испанскую сторону не устроили условия сделки.

Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов