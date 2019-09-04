Экс-игрок «Рубина» Жонатас, имеющий статус свободного агента, находится в Москве

Бывший форвард «Рубина» Жонатас прибыл в Москву. Кадрами нахождения в столице России 30-летний нападающий поделился в сторис своего «инстаграма».
Отметим, что в летнее трансферное окно ЦСКА и «Динамо» пытались приобрести нападающего. У «армейцев» в последний момент сорвался трансфер форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Последним клубом Жонатаса был «Ганновер-96», выступающий во 2-й немецкой Бундеслиге. Летом бразилец получил статус свободного агента. В прошлом сезоне в составе «Ганновера» он сыграл 10 матчей. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.
За «Рубин» футболист выступал с 2016 по 2017 год. Всего в составе казанского клуба он провёл 35 матчей, забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи. Летом 2017 года он был продан «Ганноверу» за € 9 млн.
- 4 сентября 2019
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