Медведев: Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
«Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе, удлиняли скамейку», — приводит слова Медведева Радио «Зенит».
Ранее Краневиттер публично заявил о намерении покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что приобретение полузащитника рассматривают «Дженоа», «Галатасарай» и «Болонья».
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек провёл в Российской Премьер-лиге 6 матчей. Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
- 4 сентября 2019
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