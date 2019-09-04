Алисон: на примере Яшина видно, как сложно вратарю получить «Золотой мяч»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о возможном выигрыше «Золотого мяча».

«Вратари всё больше участвуют в процессе игры. Конечно, они должны хорошо играть не только руками, но также и ногами, потому что так начинается большинство атак. Кроме того, вратари видят всё поле, и им важно руководить партнёрами по команде. Разница в том, что вратари не забивают голы. Они пытаются им препятствовать. Болельщики же любят праздновать голы. Это самый важный момент в футболе. Думаю, именно поэтому нападающие ценятся немного больше.

Было бы честью, конечно, получить «Золотой мяч», но предпочитаю не думать об этом. С выигрыша награды Яшиным прошло уже 56 лет. Это показывает, насколько сложно вратарям выиграть эту награду", — приводит слова Алисона Marca.